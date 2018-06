Rom (dpa) - Ein Jahr nach dem Kentern des Kreuzfahrtschiffes «Costa Concordia» wollen Überlebende, Angehörige der Opfer und Retter an die Katastrophe erinnern. Sie versammeln sich am Wochenende zu einer Gedenkfeier auf der italienischen Insel Giglio, wo das Schiff am 13. Januar 2012 havarierte.

Das Wrack liegt noch immer dort, was Umweltschützer kritisieren. Der neue Chef der Reederei Costa Crociere, Michael Thamm, brachte unterdessen eine schärfere Überwachung von Kreuzfahrt-Kapitänen ins Gespräch.

«Wir schauen auf die Luftfahrt und die Flugsicherungen, die Piloten beobachten, unterstützen und dirigieren», sagte Thamm der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag). Internationale Gesetze räumten Kapitänen eine «erhebliche Machtfülle» ein. Die Branche müsse sich fragen, wie sie Kapitäne besser unterstützen könne. «Wenn eine bessere Überwachung hilft, sollte man diesen Schritt gehen», sagte der deutsche Chef des Unternehmens Costa Crociere.

Die «Costa Concordia» war gekentert, nachdem ihr Kapitän sie zu nahe an die Küste gesteuert und einen Felsen gerammt hatte. Unter den Toten sind auch zwölf Deutsche. Einwohner von Giglio beklagen, dass der Schiffsrumpf immer noch vor der Insel liegt. Das sei schädlich für den Tourismus. An diesem Samstag wollen Bergungsexperten dort über den Stand der Pläne zum Abtransport des Wracks informieren.

Zur Gedenkfeier am Sonntag gehören ein Gottesdienst und eine Zeremonie für die Retter, die in der Nacht des Unglücks Dienst taten. Die Organisatoren planen außerdem, Gedenkplaketten und einen Stein für Opfer und Retter zu enthüllen. Zudem soll es ein klassisches Konzert geben. Auch Vertreter der Schifffahrtsgesellschaft Costa Crociere und der italienischen Regierung werden erwartet.

Zum Jahrestag des Unglücks setzt Thamm auf Offenheit statt auf stilles Gedenken. «Das ist eine Gelegenheit, Farbe zu bekennen und am Gedenktag, als Zeichen des Respekts gegenüber den Opfern und Angehörigen, teilzunehmen», sagte der Reederei-Chef der «FAZ». Das Unternehmen habe an Respekt, Anerkennung und wirtschaftlichem Erfolg verloren. Das wolle er zurückgewinnen.

Die Havarie habe das Geschäftsjahr 2012 «stark beeinträchtigt», sagte Thamm. Er verteidigte die Strategie, Kunden mit Rabatten zu locken: «Vertrauen gewinnen wir nur zurück, wenn viele Gäste an Bord kommen, eine Kreuzfahrt selbst erleben und uns sagen können, ob sie sich sicher fühlen.» Für 2013 peilt Thamm steigende Gästezahlen an. Das Wachstum der Branche in Europa von zwei bis drei Prozent im Jahr 2012 sollte 2013 wieder möglich sein.

Gegen zwölf Personen, unter ihnen Kapitän Francesco Schettino und das obere Management von Costa Crociere, wird wegen des Unglücks ermittelt. Es wird erwartet, dass die Strafverfolger etwa Ende Januar oder im Februar Anklage erheben werden. Eine Gerichtsverhandlung könnte nach dem Sommer beginnen.