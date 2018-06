Peking (SID) - Chinas Tischtennis geht bei der Auswahl seines Aufgebotes für die Einzel-WM in Paris (13. bis 20. Mai) neue Wege. Nach dem Vorbild populärer Casting-Shows bekommen die Fans des Volkssportes in dem totalitären Reich der Mitte zumindest in der laufenden Phase der Vorausscheidung per Online-Voting ein Mitspracherecht.

Über mehrere Internetseiten bestimmen die Anhänger aus 20 Kandidaten drei Teilnehmer für das Final-Turnier um fünf WM-Plätze. Neben den drei Publikumsfavoriten schlagen bei der Endausscheidung für Paris, wo die Chinesen besonders einen neuerlichen Angriff des WM-Dritten und Rekordeuropameisters Timo Boll (Düsseldorf) erwarten, die vier sportlich Besten der Qualifikation sowie zwei von den Trainern nominierte Wildcard-Starter auf.