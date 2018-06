Stuttgart (dpa) - Urlaub auf mehr als 100 000 Quadratmetern: Die Reisemesse Caravan, Motor Touristik (CMT) lockt seit Samstag Urlaubswillige nach Stuttgart. In den neun Hallen der Messe präsentieren sich bis zum 20. Januar rund 2000 Aussteller aus fast 90 Ländern.

Partner sind 2013 die Slowakei, Santa Catarina und Mecklenburg-Vorpommern. Das erste Wochenende stand mit der Sonderschau «Fahrrad- und Erlebnisreisen mit Wandern» im Zeichen des Aktivurlaubs. Eine Woche später stehen Reisen für Golfsportler und Kreuzfahrten auf dem Programm. Die Branche blickt zuversichtlich in die Reisesaison 2013: Nach einer Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) will in diesem Jahr etwa ein Viertel der Deutschen mehr verreisen als im Vorjahr.

