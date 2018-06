Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer will Autofahrer besser vor Falschfahrern schützen. Deutschlandweit will er an unfallträchtigen Autobahnauffahrten neongelbe Warnhinweise aufstellen lassen. Seit 2010 läuft ein entsprechendes Pilotprojekt. Allein im vergangenen Jahr seien rund 1800 Geisterfahrten gemeldet worden, sagte Ramsauer der «Bild am Sonntag». Allerdings seien nicht alle Falschfahrten zu verhindern. Von 2000 Autobahn-Unfällen werde eine durch einen Geisterfahrer verursacht, so Ramsauer.

