Ruhpolding (SID) - Staffel-Weltmeisterin Tina Bachmann aus Schmiedeberg wird nach ihren zuletzt durchwachsenen Leistungen weder am nächsten Weltcup im italienischen Antholz noch an den Biathlon-Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto (7. bis 17. Februar) teilnehmen. "Sie ist am Samstag nach Hause gefahren und wird bis auf Weiteres am Stützpunkt in Altenberg trainieren", sagte Pressesprecher Stefan Schwarzbach vom Deutschen Skiverband (DSV) am Rande des Heim-Weltcups in Ruhpolding.

Bachmann, die 2011 Vize-Weltmeisterin im Einzel wurde, hatte in diesem Winter in den bisherigen fünf Weltcups noch nicht die WM-Norm geschafft. In einem Gespräch mit den Bundestrainern wurde die Wettkampfpause am Samstag mit der zweimaligen Staffelweltmeisterin aus Sachsen besprochen. In ihrem letzten Rennen hatte sie am Freitag im Sprint in Bayern nach schwacher Laufleistung Rang 38 belegt.