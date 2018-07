Heerenveen (SID) - 21 Jahre nach ihrem ersten EM-Start ist Claudia Pechstein mit einem ordentlichen Lauf in die Mehrkampf-EM gestartet. Die 40-Jährige, die im Vorjahr in Budapest Silber gewonnen hatte, kam über 500 m mit der Saisonbestleistung von 40,01 Sekunden auf Rang acht. Damit machte die dreimalige Europameisterin, die zuletzt 2009 kurz vor ihrer umstrittenen Dopingsperre ebenfalls in der Thialf-Halle in Friesland gewonnen hatte, durchaus Hoffnung auf eine Medaille.

"Claudia hat es sehr gut gemacht. Das war ein guter Auftakt. Die Favoritinnen sind dicht beeinander", sagte Teamchef Helge Jasch. Weniger glücklich lief es für Stephanie Beckert. Die Langstrecken-Spezialistin musste als Erste alleine laufen und belegte in 43,17 Sekunden den 26. und damit vorletzten Platz. Dennoch war sie gar nicht unzufrieden: "Das ist in Ordnung für mich." Beckert startet in Heerenveen nur, um die lange Weltcuppause zu überbrücken.

Die Führung nach der ersten Disziplin übernahm die auf den Langstrecken etwas schwächere Junioren-Weltmeisterin Tschechin Karolina Erbanová (38,72). Lokalmatadorin und Mehrkampf-Weltmeisterin Ireen Wüst (39,69) belegte Rang vier.