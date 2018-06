Ruhpolding (dpa) - Zu viele Fehler am Schießstand haben Miriam Gössner und Andrea Henkel beim Biathlon-Massenstart von Ruhpolding die Podestplätze gekostet. Beim überlegenen Erfolg der Norwegerin Tora Berger erreichte Sprint-Siegerin Gössner mit gleich sechs Strafrunden Rang acht.

Die 22-Jährige hatte am Ende dank überragender Laufleistung noch 1:21,7 Minuten Rückstand auf Berger. Die achtmalige Weltmeisterin Andrea Henkel landete nach drei Schießfehlern auf Rang 13 (+ 1:54,4).

Die mit einem Fehler belastete Weltcup-Spitzenreiterin Berger hatte bei ihrem fünften Saisonerfolg 26,7 Sekunden Vorsprung vor der Weißrussin Darja Domratschewa (2). Dritte wurde die Russin Olga Saizewa (1/+ 37,8). «Zufrieden sind wir nicht, das haben wir verschossen. Da war sicherlich mehr drin», sagte Damen-Coach Gerald Hönig.

Für das Rennen der 30 Weltcup-Besten hatten sich nur Gössner und Henkel qualifiziert. Derweil ist Staffel-Weltmeisterin Tina Bachmann nach ihrer schwachen Vorstellung bereits abgereist. Sie wird nicht an der WM in Nove Mesto und auch nicht am nächsten Weltcup in Antholz teilnehmen. Nach der Wettkampfpause wird dann entschieden, wie es nach der WM vom 7. bis 17. Februar mit Bachmann sportlich weitergeht.