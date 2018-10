Moskau (dpa) - Unter einem Großaufgebot russischer Polizei haben Regierungsgegner in Moskau mit der ersten Protestaktion des Jahres gegen die Politik von Kremlchef Wladimir Putin begonnen.

Zu dem «Marsch gegen die Schurken» erwarteten die Organisatoren im Stadtzentrum trotz starken Frosts mehr als 20 000 Menschen. Die Aktion richtet sich gegen das von Putin zuletzt unterzeichnete Adoptionsverbot russischer Kinder durch US-Bürger. Menschenrechtler, prominente Künstler, aber auch behinderte Kinder hatten Putin aufgefordert, die Adoptionen weiter zuzulassen, um russischen Waisen eine menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen.

Außerdem fordern die Initiatoren die Auflösung der Staatsduma und Neuwahlen. Die US-Botschaft in Moskau gab für ihre Bürger eine Sicherheitswarnung heraus. Auch in anderen Städten Russlands kündigten Regierungsgegner Straßenproteste an. Das Parlament steht seit der manipulierten Wahl vom Dezember 2011 bei Bürgerrechtlern in der Kritik, in Russland mit immer mehr autoritären Gesetzen ein System der Angst und Unterdrückung wie zu Sowjetzeiten zu schaffen.

