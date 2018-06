New York (AFP) Frankreich hat für Montag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Mali einberufen. Bei dem Treffen in New York solle über die Lage in dem westafrikanischen Land gesprochen werden, sagte ein Sprecher der französischen UN-Vertretung am Sonntag. Die französische Luftwaffe unterstützt seit Freitag die malischen Streitkräfte in ihrem Kampf gegen Islamisten, die den Norden des Landes kontrollieren. Frankreichs Staatschef François Hollande hatte am Samstag gesagt, der Vormarsch der Rebellen in den Süden sei gestoppt, der Einsatz werde aber weiter gehen.

