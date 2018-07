Berlin (AFP) Die Linkspartei hat SPD und Grünen vorgeworfen, sich nicht genügend für soziale Gerechtigkeit in Deutschland einzusetzen. Einen "wirklichen Wechsel" werde es nur mit den Linken geben, sagte Parteichefin Katja Kipping am Sonntag bei der Auftaktkundgebung ihrer Partei für das Wahljahr 2013 in Berlin. Rot-Grün versuche, soziale Fragen aufzugreifen, es fehle beiden Parteien aber am "Biss nach oben". Lediglich die Linke sei bereit, die Reichsten der Gesellschaft sowie Banken und Konzerne "couragiert" zu besteuern, sagte Kipping.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.