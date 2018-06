Berlin (AFP) Der Autobauer Volkswagen lässt seinen Topmanager Karl-Thomas Neumann einem Bericht zufolge schneller an die Spitze des Konkurrenten Opel wechseln als bislang erwartet. Neumann dürfe seinen neuen Posten als Vorstandschef des Rüsselsheimer Unternehmens schon am 1. März antreten, berichtete der "Spiegel" am Sonntag. Volkswagen entlasse Neumann, dessen Vertrag in Wolfsburg noch bis zum 30. Juni laufe, vorzeitig aus seinen Verpflichtungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.