New York (SID) - Der monatelange Arbeitskampf in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist beendet, der Start in die neue Saison erfolgt am 19. Januar. Nach den Klubbesitzern stimmten am Samstag auch die über 700 NHL-Profis dem in zähen Verhandlungen erarbeiteten Tarifvertrag zu. Noch am selben Tag unterzeichneten Liga und Spielergewerkschaft NHLPA eine Grundsatzvereinbarung.

Wie die Liga bekannt gab, wird die verkürzte Saison insgesamt 720 Spiele umfassen, 48 pro Team. Die reguläre Spielzeit endet am 27. April, die Play-offs um den Stanley Cup starten drei Tage später. Titelverteidiger sind die Los Angeles Kings. Ursprünglich sollte die Spielzeit am 11. Oktober beginnen. Die Klubs eröffneten am Sonntag umgehend ihre Trainingscamps.

Klubbesitzer und Spielergewerkschaft hatten sich vor einer Woche auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das sogenannte Collective Bargaining Agreement (CBA) läuft zehn Jahre, enthält eine Ausstiegsklausel nach acht Jahren und sieht eine Verteilung der jährlichen Einnahmen von 3,3 Milliarden Dollar im Verhältnis von 50:50 vor. Nach der alten Regelung hatten die Spieler noch 57 Prozent erhalten.