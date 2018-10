Paris (AFP) Wegen der Entwicklungen in Mali und Somalia hat Frankreich am Samstag die Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Land erhöht. Angesichts der terroristischen Bedrohung müsse Frankreich alle "notwendigen Vorkehrungen" treffen, sagte Staatschef François Hollande am Abend in einer Fernsehansprache. Dazu gehörten die Überwachung öffentlicher Gebäude und der Verkehrsmittel. Laut Regierungschef Jean-Marc Ayrault gilt dies ab sofort. Am Nachmittag hatte der Nationale Verteidigungsrat in Paris getagt.

