New York (dpa) - Amerikas schönste Frau kommt aus New York. Das ist zumindest die Meinung der Preisrichter, die Mallory Hagan zur neuen Miss America gekürt haben. Die 23 Jahre alte frühere Miss Brooklyn siegte in Las Vegas gegen 52 andere Kandidatinnen. Nach Miss New York wurde Miss South Carolina zweite und Miss Oklahoma dritte. Die letztlich vierte hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt: Lexie Madden, Miss Wyoming, war die erste Kandidatin in der mehr als 90-jährigen Geschichte der Miss USA, die unter Autismus leidet.

