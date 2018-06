Saim (AFP) Israelische Sicherheitskräfte haben am frühen Sonntag mit der gewaltsamen Räumung eines palästinensischen Zeltlagers im Westjordanland begonnen, mit dem diese gegen den Bau einer hochumstrittenen jüdischen Siedlung protestieren wollten. "Sie sind in unser Lager eingedrungen", bestätigte am frühen Morgen Abir Copty, eine der Organisatorinnen des Protests, der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben von Polizeisprecherin Luba Samri beteiligten sich hunderte Polizisten und Grenzsoldaten an der von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeordneten Zwangsräumung.

