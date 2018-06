Giglio (AFP) Mit dem Geheul von Schiffssirenen zum genauen Zeitpunkt der Havarie der "Costa Concordia" ist am Sonntagabend des Unglücks vor einem Jahr gedacht worden. Das Kreuzfahrtschiff hatte am 13. Januar 2012 um 21.45 Uhr mit mehr als 4200 Menschen an Bord vor der italienischen Insel Giglio einen Felsen gerammt und war auf Grund gelaufen. Dabei starben 32 Menschen, darunter zwölf Deutsche. Kapitän Francesco Schettino droht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

