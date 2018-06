Paris/Bamako (dpa) - Frankreich setzt einen Doppelschlag gegen islamische Extremisten in Afrika. Während die Gotteskrieger in Mali fürs Erste zurückgedrängt werden, misslingt eine Geiselbefreiung in Somalia. Im Kampf gegen die Rebellen zeigen sich die Nato-Partner solidarisch mit Paris.

