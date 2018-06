Berlin (dpa) - Externe Anwälte und Wirtschaftsprüfer sollen ermitteln, wer für das Desaster um den neuen Berliner Hauptstadtflughafen verantwortlich ist. Sämtliche Haftungsfragen und Verantwortlichkeiten würden geklärt. Das gelte auch für das Flughafenmanagement und den Aufsichtsrat. Das kündigte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer in der «Bild am Sonntag» an. Schadenersatzforderungen schließt er nicht aus. Auf einen neuen Eröffnungstermin wollte er sich nicht festlegen. Zunächst einmal müsse es in der Planung zahlreiche Änderungen geben.

