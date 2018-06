Berlin (dpa) - Das RTL-«Dschungelcamp» muss ohne Helmut Berger weitermachen: Der Schauspieler musste aus gesundheitlichen Gründen aufstecken. Auf ärztlichen Rat hin hat Berger das Camp in Australien verlassen. In den nächsten Tagen würden die Temperaturen auf über 50 Grad steigen, sagte er. Das sei sehr gefährlich für seinen Kreislauf. Klaus Baumgart vom Sänger-Duo Klaus und Klaus rückte nach. Die Kandidaten von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» stellen sich meist ekeligen Prüfungen, um am Ende den Dschungelkönig zu küren.

