Vatikanstadt (AFP) Papst Benedikt XVI. hat am Samstag Fürst Albert II. von Monaco und seine Ehefrau Charlene empfangen. Bei der Privataudienz in der Bibliothek des Papstes im Vatikan war die Fürstin ganz in Weiß gekleidet. Laut dem Büro des Oberhaupts der Katholischen Kirche stand neben der "internationalen Lage" auch der Umweltschutz im Mittelpunkt der Gespräche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.