Belgrad (AFP) Serbiens Parlament hat mit großer Mehrheit für ein Dokument gestimmt, das "Autonomie" für die serbische Minderheit im Norden des Kosovo fordert. In Gegenwart von Präsident Tomislav Nicolic und Regierungschef Ivica Dacic stimmten in der Nacht zum Sonntag 175 der 250 Abgeordneten für das Papier. Nur 19 votierten dagegen. Mit der Abstimmung stützt das Parlament die Position der Regierung in den Gesprächen mit Pristina, die am Donnerstag in Brüssel wieder aufgenommen werden sollen.

