St. Anton (dpa) - Die Slowenin Tina Maze ist durch ihren Sieg beim Super-G in St. Anton in einen elitären Kreis aufgestiegen. Als erst sechste Skirennfahrerin gewann Maze in allen fünf Disziplinen.

Die in diesem Winter überragende Alpine siegte vor Anna Fenninger aus Österreich und Fabienne Suter aus der Schweiz. Maria Höfl-Riesch landete als beste Deutsche auf Platz fünf. Viktoria Rebensburg kam in die Top-10. Mit einem Platz unter den ersten 15 löste Veronique Hronek ihr WM-Ticket.

Vor Maze hatten die Amerikanerin Lindsey Vonn, die Schwedinnen Anja Pärson und Pernilla Wiberg, Janica Kostelic aus Kroatien und Petra Kronberger aus Österreich alle fünf Disziplinen gewonnen. Maria Höfl-Riesch fehlt noch ein Sieg im Riesenslalom.