Chaux-Neuve (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben am Sonntag im französischen Chaux-Neuve den zweiten Saisonsieg gefeiert.

Das Duo Tino Edelmann/Eric Frenzel setzte sich im Team-Wettbewerb nach einem Sprung und dem 2 x 7,5-Kilometer-Lauf in 36:51,0 Minuten vor Norwegen und Frankreich durch, die nach Fotofinish 1,4 Sekunden Rückstand hatten. Die zweite deutsche Mannschaft mit Björn Kircheisen und Johannes Rydzek kam mit 3,9 Sekunden Rückstand auf Rang vier. Am Samstag hatte Edelmann im Einzelwettkampf für den ersten deutschen Erfolg in diesem Winter gesorgt.