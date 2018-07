Tunis (AFP) Das berühmte Mausoleum im tunesischen Küstenort Sidi Bou Said, eine wichtige Touristenattraktion des Landes, ist von einem Feuer verwüstet worden. Die Staatsführung sprach am Sonntag von einem "Verbrechen an unserer Kultur und unserer Geschichte, das nicht ungestraft bleiben darf". Innenminister Khaled Tarrouche sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei, um "herauszufinden, ob es sich um einen Unfall oder einen strafbaren Angriff handelte".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.