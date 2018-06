Königssee (SID) - Europameister Maximilian Arndt hat seinen zweiten Weltcup-Sieg in Folge verpasst, den Aufwärtstrend der deutschen Bob-Piloten aber bestätigt. Eine Woche vor der EM in Innsbruck-Iglis belegte der Oberhofer mit 0,2 Sekunden Rückstand auf den Russen Alexander Subkow den zweiten Platz und verteidigte damit seine Führung im Gesamtweltcup erfolgreich.

Thomas Florschütz (Riesa/+0,30) auf Platz drei und Manuel Machata (Potsdam/+0,37) als Vierter komplettierten das gute deutsche Ergebnis. Allerdings gab es für die heimischen Piloten am gesamten Wochenende keinen einzigen Sieg. Bei Arndts Weltcup-Sieg am vergangenen Wochenende in Altenberg hatten einige der Spitzenpiloten gefehlt und sich auf die Bob-WM in St. Moritz (25. Januar bis 3. Februar) vorbereitet.

"Ich bin sehr zufrieden. Wir haben das erste Mal wieder mit den Russen mithalten können. Jetzt können wir endlich wieder angreifen", sagte Arndt: "Wir haben für die WM noch ein, zwei Trümpfe im Ärmel." Auch der Drittplatzierte war zufrieden. "Endlich hat es auch mal wieder im Vierer gepasst. Ich war noch nie so gut in Königssee. Das ist die richtige Form für die WM", sagte Florschütz.

In der Zweier-Konkurrenz am Samstag hatte Junioren-Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) mit Platz drei ein vor allem im zweiten Durchgang überzeugendes deutsches Trio angeführt. Der in der Vorwoche zeitgleich mit Friedrich siegreiche Florschütz und Machata kamen auf die Plätze fünf und sechs. Es gewann der kanadische Weltcup-Spitzenreiter Lyndon Rush (Kanada).

Ausgeschieden sind die deutschen Bob-Piloten allerdings im Rennen um die 100.000 Euro Preisgeld der erstmals ausgetragenen "Triple Trophy". Um in den Genuss der attraktiven Prämie zu kommen, muss ein Sportler (Damen-/Herren-Skeleton) oder Team (Zweier-Bob Damen/Herren, Viererbob Herren) drei zuvor festgelegte Saisonhöhepunkte für sich entscheiden. In der Saison 2012/13 zählen die Rennen am Königssee, in Igls (Österreich) und Sotschi (Russland) zur Triple Trophy.

Am Freitag hatten bei den Frauen Cathleen Martini (Oberbärenburg) und Sandra Kiriasis (Winterberg) mit Platz zwei und drei nur der herausragenden kanadischen Olympiasiegerin Kaillie Humphries den Vortritt lassen müssen.