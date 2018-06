Oberhof (SID) - Mit einer Demonstration der Stärke hat der überragende Rennrodler Felix Loch erstmals EM-Gold gewonnen und seine Titelsammlung vervollständigt. Der Olympiasieger und dreimalige Weltmeister triumphierte bei den Titelkämpfen in Oberhof dank Bestzeit in beiden Läufen überlegen vor Titelverteidiger Andi Langenhan (Zella-Mehlis/+0,390 Sekunden) und Johannes Ludwig (Oberhof/+0,519), die den deutschen Dreifachtriumph perfekt machten. Damit hat der Weltcupgesamtsieger aus Berchtesgaden mit gerade einmal 23 Jahren bereits alles gewonnen, was man in seinem Sport gewinnen kann.

"Das ist eben meine Bahn. Es hat alles gepasst. Es ist einfach gewaltig, wie gut mein Schlitten hier gelaufen ist", sagte Loch. Da die Titelkämpfe auch als Weltcup ausgetragen wurden, baute Loch mit dem dritten Saisonsieg seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Bereits am Samstag hatten die deutschen Frauen angeführt von Siegerin Natalie Geisenberger einen Vierfachtriumph gefeiert und die deutschen Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (beiden Ilsenburg) vor ihren Teamkollegen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gewonnen. Seit sechs Jahren hat das deutsche Rennrodel-Team in Oberhof keine Niederlage mehr kassiert.