Detroit (dpa) - Die Autowelt blickt dieser Tage nach Detroit. Heute beginnt in der «Motor City» die bedeutendste Automesse des amerikanischen Kontinents, die «North American International Auto Show». Vom 14. bis 27. Januar zeigen die Hersteller 50 Welt- und Nordamerika-Premieren.

Rund 800 000 Besucher und 6000 Journalisten werden auf dem modernisierten Messegelände am Detroit River erwartet, mehr als im Vorjahr. Die gestiegene Aufmerksamkeit rührt daher, dass der Automarkt in den USA bis zuletzt kräftig zulegen konnte, während die Hersteller in Europa weniger Wagen loswurden. Im vergangenen Jahr rollten 14,5 Millionen Neuwagen von den Höfen der US-Händler, ein Zuwachs von mehr als 13 Prozent.

Die deutschen Autobauer konnten sogar um 21 Prozent zulegen und haben mittlerweile einen Marktanteil von fast 9 Prozent. So gut waren die Verkäufe noch nie. VW, BMW und Daimler mit ihren diversen Marken gehen davon aus, dass der gute Lauf in diesem Jahr anhält, wenn auch vielleicht in vermindertem Tempo. Am Ende könnten dennoch neue Rekordzahlen für die Deutschen stehen. Insgesamt, so schätzen Autoanalysten, dürften die Verkäufe die 15-Millionen-Marke knacken. Damit würden die USA zusammen mit Asien abermals ein Gegengewicht zum schwachen europäischen Markt bilden.

«Diese Messe reflektiert die positiven Veränderungen, die in unserer Branche geschehen», sagte Veranstaltungschef Jim Seavitt. Die heimischen «Big Three» General Motors, Ford und Chrysler stehen nach dem Katastrophenjahr 2009 wieder solide da. Zudem sind die Asiaten traditionell stark in den USA vertreten, vor allem Toyota, Honda und Nissan. Auch die Südkoreaner Hyundai und Kia finden großen Anklang bei den amerikanischen Käufern.

