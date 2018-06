Detroit (dpa) - Volkswagen legt im Rennen um die Pole Position unter den Autobauern ein rasantes Tempo vor. Die Wolfsburger haben mit 9,07 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge verkauft denn je.

Toyota und die Opel-Mutter General Motors dürften allerdings noch besser abgeschnitten haben. Doch VW setzt mit neuen Modellen und Werken alles daran, die Rivalen schon bald zu überholen. Im mexikanischen Silao wird an diesem Dienstag die 100. VW-Fabrik eröffnet.

Die VW-Verkäufe legten 2012 trotz eines schwächelnden Heimatmarkts konzernweit um mehr als 11 Prozent zu. Denn die Marken aus dem Volkswagen-Universum finden vor allem in den USA und in China immer mehr Käufer. Konzernchef Martin Winterkorn warnte am Sonntag (Ortszeit) in Detroit allerdings vor zu viel Überschwang. «Vor uns liegen große Herausforderungen», sagte er mit Blick auf das Jahr 2013. Er sehe den Konzern jedoch gut vorbereitet.

In Detroit findet derzeit die wichtigste Automesse Nordamerikas statt. Hier in der «Motor City» trifft VW auch auf seine beiden größten Rivalen. Mit erwarteten 9,7 Millionen verkauften Autos dürfte Toyota in der Autowelt ganz vorne wegfahren.

Dahinter folgt General Motors. GM lag 2012 bei 9,3 Millionen Stück, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das waren 3 Prozent mehr als im Jahr zuvor - GM wuchs damit deutlich langsamer als VW. General Motors leidet vor allem unter einem schwachen Europageschäft mit seiner Tochter Opel. VW will spätestens 2018 die Spitze übernehmen.

«In vielen Wachstumsmärkten konnten die Wolfsburger im vergangenen Jahr stark zulegen», sagte Analyst Frank Schwope von der NordLB. Er rechnet damit, das VW das Tempo weiterhin hoch halten kann. «Ob die Wolfsburger in 2018 der größte Automobilhersteller der Welt sein werden, steht allerdings in den Sternen.» Schwope sieht auch das französisch-japanisch-russische Trio Renault-Nissan-Lada, das südkoreanische Gespann Hyundai-Kia sowie einen vielleicht noch entstehenden chinesischen Autoriesen als ernstzunehmende Gegner.

Bislang sieht es jedoch gut aus für VW: In den USA legte der Konzern um satte 34 Prozent zu und knackte mit mehr als 596 000 abgesetzten Autos im vergangenen Jahr den Uralt-Rekord von 1970. Damals hatte noch der Käfer für reißenden Absatz gesorgt. Heute heißen die Verkaufsschlager Jetta und Passat. Für letzteren legten die Wolfsburger eine eigene US-Version auf.

Möglicherweise stellt VW auch einen eigenen mittelgroßen Geländewagen für die kauffreudigen Amerikaner auf die Räder. Auf der Auto Show in Detroit will VW testen, ob das Konzept Anklang findet. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus, erklärte Winterkorn. So oder so geht der Konzernchef davon aus, dass es bei VW in diesem Jahr weiter bergauf geht mit mehr als 600 000 verkauften Autos.

Mit dem neuen Motorenwerk im mexikanischen Silao will VW noch dichter am Markt sein. Umgerechnet rund 400 Millionen Euro hat sich Volkswagen den Neubau kosten lassen. Die Fabrik wird den beiden Fertigungsstandorten im mexikanischen Puebla und im US-amerikanischen Chattanooga TSI-Motoren zuliefern.

Wichtigster Einzelmarkt für die Wolfsburger ist allerdings China. Hier legte der Konzern 2012 um knapp ein Viertel auf 2,81 Millionen verkaufte Autos zu. Auf dem kriselnden europäischen Markt blieb der Absatz mit 3,67 Millionen Autos beinahe konstant.

Für einen weiteren Rekord sorgte die im Sommer komplett geschluckte Sportwagen-Tochter Porsche: Weltweit mehr als 141 000 Auslieferungen bedeuteten ein Plus von 18,7 Prozent im Vergleich zu 2011 - und noch nicht das Ende der Fahnenstange. «Wir sind gut gewappnet, Porsche erfolgreich durch das Jahr 2013 zu führen», sagte Porsche-Chef Matthias Müller. Auch die Tochtermarke Audi hatte mit 1,46 Millionen Fahrzeugen eine neue Bestmarke aufgestellt.

Insgesamt sind mittlerweile zwölf Marken unter dem VW-Dach vereint. Die verkauften Lastwagen und Busse der Nutzfahrzeug-Töchter MAN und Scania zählt VW allerdings nicht zu den 9,07 Millionen Autos dazu.

