Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag dank guter Vorgaben aus Übersee ein knappes Plus verzeichnet. Für den Dax ging es zuletzt um 0,14 Prozent auf 7726 Punkte hoch. Am Freitag hatte der Leitindex knapp im Plus geschlossen, auf Wochensicht aber um 0,78 Prozent nachgegeben.

Der MDax gewann am Montag 0,19 Prozent auf 12 359 Punkte und der TecDax legte um 0,22 Prozent auf 876 Punkte zu. Im Dax bewegten vor allem Analystenkommentare. Eine Hochstufung bescherte den Aktien des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) ein Plus von knapp einem Prozent, womit sie einen der vordersten Plätze belegten. Auch beim Versicherungskonzern Munich Re sorgte eine positive Studie für Kursgewinne von mehr als ein Prozent. Dagegen büßten die Titel der Autobauers Daimler und BMW etwas an Wert ein - hier belastete eine gesenkte Anlageempfehlung.

An der MDax-Spitze verteuerten sich die Papiere von Sky Deutschland um gut vier Prozent. Zwar habe der Bezahlsender eine Kapitalerhöhung angekündigt, doch seien die vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal 2012 überraschend gut ausgefallen, sagte ein Börsianer. Zudem seien in den kommenden Quartalen weitere positive Überraschungen bei den Gewinnen möglich.