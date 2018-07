Brasília (AFP) Brasilianische Ärzte vermelden eine Sensation: Eine junge Frau, die ohne Zunge geboren wurde, hat sprechen gelernt. Es gebe weltweit kaum vergleichbare Fälle, sagte der Chirurg Frederico Salles am Montag der Tageszeitung "Globo. Nach jahrelanger Behandlung sei es der 23-jährigen Auristela Viana da Silva gelungen, sprechen und kauen zu lernen, berichtete die Zeitung. Der Fall wurde am Montag an der Universität von Brasilia vorgestellt.

