Berlin (AFP) Die Gefahr eines Terroranschlags in Deutschland ist nach Ansicht der Bundesregierung durch den französischen Militäreinsatz in Mali nicht gestiegen. Die Sicherheitslage in Deutschland habe sich "nicht verändert", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Allerdings sei Deutschland ohnehin ein "interessantes Ziel für islamistische Terroristen", was auch für eine eventuelle "Vergeltungsmaßnahme für die Aktion in Mali" gelte. Deutschland sei im Gespräch mit Frankreichs Sicherheitsbehörden. "Wir haben eine abstrakte Gefahr von Anschlägen", sagte der Sprecher.

