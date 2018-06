Berlin (AFP) Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll künftig nicht mehr alleiniger Maßstab für Wohlstand, Wachstum und Lebensqualität in Deutschland sein. Die vom Bundestag eingesetzte Enquête-Kommission werde in den nächsten Monaten voraussichtlich ein "Indikatoren-Set" vorschlagen, kündigten Vertreter der Opposition am Montag in Berlin an. Innerhalb der Kommission gebe es "einen Konsens, dass wir wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung, Zustand der Umwelt abbilden wollen und Teilhabe", sagte Edelgard Bulmahn (SPD).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.