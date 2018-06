Brüssel (AFP) Die Europäische Union will sich auch nach dem militärischen Eingreifen Frankreichs in Mali nicht an einem Kampfeinsatz in dem Krisenstaat beteiligen. Die EU halte an ihren Plänen für eine Ausbildungsmission für die malische Armee fest, sagte der Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton am Montag in Brüssel. Die Pläne sollten nicht geändert werden, ein EU-Kampfeinsatz sei ausgeschlossen.

