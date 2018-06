Detroit (AFP) Der US-Autokonzern General Motors (GM) tritt neuen Spekulationen über den Verkauf seiner verlustbringenden Europatochter Opel entgegen: Opel stehe nicht zum Verkauf und sei auch nicht zu verschenken, versicherte GM-Chef Dan Akerson am Montag am Rande der Automesse in Detroit. Er wies damit einen Bericht zurück, der angeschlagene französische Autobauer PSA Peugeot Citroën könne Opel übernehmen. Die französische Zeitung "La Tribune" hatte am Montag in ihrer Online-Ausgabe geschrieben, die Übernahme Opels durch PSA werde trotz offizieller Dementis auch weiterhin erwogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.