Genf (AFP) Die Entführung eines kleinen Mädchens in der Schweiz ist in Deutschland von der Polizei beendet worden. Die Zweijährige sei am Samstag von ihrem Vater in Murten in der Westschweiz vor einem Einkaufszentrum entführt worden, teilte die zuständige Polizeibehörde am Montag mit. Der 41-jährige Deutsche sei mit dem Kind über die Grenze geflohen, wo er in der Nacht zum Sonntag von alarmierten deutschen Beamten gefasst wurde. Das Kind sei wohlauf.

