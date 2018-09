Hannover (AFP) Die Linke hat SPD und Grünen vorgeworfen, mit der Absage an ein gemeinsames Dreierbündnis einen Politikwechsel in Deutschland zu verhindern. Das Nein zu Rot-Rot-Grün sei eine "Lebensversicherung" für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), heißt es in einem am Montag in Hannover vorgestellten Neun-Punkte-Programm zum Wahljahr 2013. Die Ankündigungen von SPD und Grünen zu sozialer Grundsicherung, Mindestlohn und dem Schutz vor Altersarmut wiesen zwar in die richtige Richtung. "Doch sie sind nicht bereit, den Weg konsequent zu gehen", hieß es an die Adresse der beiden Parteien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.