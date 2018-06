Paris (AFP) 50 Jahre nach der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages zeigt sich ein Ungleichgewicht in der Partnerschaft, auch wenn die übergroße Mehrheit der Deutschen und Franzosen ein positives Bild vom anderen Land hat. Das geht aus einer Umfrage in beiden Ländern hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Ifop am Montag in Paris vorstellte. Demnach denken die Deutschen bei Frankreich vor allem an Kultur, Reisen oder Gastronomie, für die Franzosen hingegen steht die politische und wirtschaftliche Stärke Deutschlands im Vordergrund.

