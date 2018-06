Berlin (AFP) Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat scharfe Kritik am Gesetzentwurf zur Video-Überwachung am Arbeitsplatz geübt. Schon der im Jahr 2011 von der Bundesregierung beschlossene Entwurf zum Beschäftigtendatenschutz habe "viele Schwachstellen" enthalten, erklärte Schaar am Montag in Berlin. Die nun von Schwarz-Gelb vorgeschlagenen Änderungen brächten "Verbesserungen, überwiegend aber Verschlechterungen für den Datenschutz der Beschäftigten". Dies sei "kein großer Wurf".

