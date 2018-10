Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht für die Umsetzung der Rentenpläne der Koalition kaum finanziellen Spielraum. Mit Blick auf die von Sozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) geplante Lebensleistungsrente sowie eine Besserstellung älterer Mütter bei der Rente sagte Schäuble am Montag dem SWR: "Es sind in beiden Fällen nur begrenze finanzielle Volumen da zur Verfügung." Daher müsse in diesem Rahmen nach einer Lösung gesucht werden.

