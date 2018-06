Paris (AFP) Virenexperten haben ein Spionageprogramm auf zahlreichen Computern in osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern entdeckt. Betroffen seien diplomatische und wissenschaftliche Einrichtungen, Energie- und Atomkonzerne sowie Handels- und Luftfahrtfirmen, teilte das Unternehmen Kaspersky Lab mit Sitz in Moskau am Montag mit. Die Verbreitung des Programms habe 2007 begonnen. Das Virus, das die Experten Roter Oktober nennen, sei im Januar immer noch aktiv.

