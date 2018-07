Berlin (AFP) Die Frage einer Zustimmungspflicht des Bundestags für einen deutschen Unterstützungseinsatz in Mali ist nicht geklärt. "Ich kann das heute noch nicht sagen," sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle am Montag im ZDF heute-journal. "Wir haben heute Frankreich das Angebot Deutschlands übermittelt. Jetzt wird zwischen allen Regierungen beraten. Davon hängt ab, was das konkret bedeutet." Westerwelle versicherte, dass die Bundesregierung eine "enge Einbindung des Bundestages" wolle und betonte: "Wir leben in einem Land mit einer Parlamentsarmee, nicht mit einer Regierungsarmee."

