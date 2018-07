Kiel (dpa) - Beim Energieversorger Eon in Norddeutschland haben Warnstreiks begonnen. Die Gewerkschaften Verdi und IG BCE hatten dort sowie an Standorten in Nordrhein-Westfalen und Bayern zu Aktionen aufgerufen. Sie wollen ihren Forderungen nach mehr Gehalt Nachdruck verleihen. Die ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen für die rund 30 000 Beschäftigten im Konzern sollen morgen in Hannover weitergehen. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent mehr Geld, das Unternehmen hatte zuletzt 1,1 Prozent angeboten.

