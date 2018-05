Straßburg (AFP) Im Europaparlament ist massive Kritik an der EU-Beauftragten für Außenpolitik, Catherine Ashton, lautgeworden. Zum Auftakt der Januar-Sitzung am Montagnachmittag warfen mehrere Abgeordnete der Britin vor, nur sehr selten an Plenardebatten über außenpolitische Themen teilzunehmen. Auch für die Mittwoch geplante Debatte über die Lage in Syrien sagte Ashton ihre Teilnahme ab.

