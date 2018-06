Los Angeles (dpa) - Der Österreicher Michael Haneke (70) hat mit seinem Altersdrama «Liebe» den Golden Globe in der Sparte «Fremdsprachiger Film» gewonnen. Der in München geborene Regisseur trat für Österreich an.

2010 hatte er mit «Das weiße Band» die Weltkugel für den besten ausländischen Film nach Deutschland geholt.

Hanekes Landsmann Arnold Schwarzenegger und Action-Star Sylvester Stallone überreichten am Sonntag (Ortszeit) bei der Gala in Beverly Hills die Trophäe. Der Regisseur dankte vor allem seinen Hauptdarstellern, den französischen Altstars Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant.

Ebenfalls nominiert war der dänische Film «Die Königin und der Leibarzt», der von Deutschland mitproduziert wurde. Frankreich war mit «Ziemlich beste Freunde» und «Der Geschmack von Rost und Knochen» im Rennen, Norwegen mit «Kon-Tiki».

Mit «Liebe» räumte Haneke in Cannes bereits die Goldene Palme und beim Europäischen Filmpreis auf Malta gleich vier Preise ab. Die deutsch-österreichisch-französische Koproduktion hat auch fünf Oscar-Chancen. «Liebe» wurde vorige Woche unter anderem in den Hauptkategorien «Bester Film» und «Beste Regie» für den Oscar nominiert.