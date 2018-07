Los Angeles (dpa) - Der Österreicher Michael Haneke hat mit seinem Altersdrama «Liebe» den Golden Globe in der Sparte «Fremdsprachiger Film» gewonnen. Der in München geborene Regisseur trat für Österreich an. 2010 hatte er mit «Das weiße Band» die Weltkugel für den besten ausländischen Film nach Deutschland geholt.

