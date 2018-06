Los Angeles (dpa) - Hollywood im Preisfieber: Die Filme «Django Unchained», «Silver Linings» und «Les Misérables» sind in der Nacht zum Montag in Beverly Hills mit Golden Globes ausgezeichnet worden. Der Österreicher Michael Haneke (70) holte mit seinem Altersdrama «Liebe» den Globe in der Sparte «Fremdsprachiger Film».

Christoph Waltz (56) wurde mit der Goldenen Weltkugel für seine Nebenrolle in «Django Unchained» gekürt. «Lasst mich erst mal Luft schnappen», sagte der Schauspieler sichtlich überrascht beim Empfang der Trophäe. 2010 hatte der gebürtige Wiener seinen ersten Nebenrollen-Globe mit «Inglourious Basterds» geholt. Beide Filme wurden von Quentin Tarantino gedreht. Der Regisseur und Autor gewann den Globe für das beste Drehbuch.

Die Filmpreise wurden in der Nacht zum Montag zum 70. Mal verliehen. Der große Favorit mit sieben Nominierungen, Steven Spielbergs Historiendrama «Lincoln», ging zunächst leer aus.

Jennifer Lawrence (22) nahm für ihre Rolle in der Tragikomödie «Silver Linings» den Globe als Hauptdarstellerin in einer Komödie entgegen. Anne Hathaway wurde für ihre Singrolle in «Les Misérables» zur besten Nebendarstellerin gekürt.

Erstmals moderierten die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler die Gala des Verbands der Auslandspresse. Das freche Frauen-Duo löste den Briten Ricky Gervais nach drei Auftritten ab.

