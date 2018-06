Los Angeles/Berlin (dpa) - Heidi Klum (39) hat sich nach der Verleihung der Golden Globes in Mädels-Begleitung auf einer Party vergnügt. Das Model twitterte am Montag mehrere Fotos von sich und drei anderen Frauen und schrieb dazu «Girls Rock!».

Mit dabei war die US-Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz. Klum trägt bei Auftritten öfter deren Schmuckstücke. Zu einem Bild, auf dem nur die beiden zu sehen sind, machte das Model kräftig Reklame: «With Lorraine Schwartz the absolute QUEEN of bling!!» Auch Desiree Gruber, Produzentin von Klums Show «Project Runway», ist auf dem Foto zu sehen. Klum trug ein weißes Kleid mit hohem Schlitz am Bein und goldenem Glitzer.

