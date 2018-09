Paris (AFP) Die Tuareg-Rebellen im Norden Malis wollen die französischen Soldaten in ihrem Kampf gegen die Islamisten unterstützen. Ein Sprecher der Nationalen Bewegung für die Befreiung von Azawad (MNLA) sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag telefonisch, die Tuareg seien bereit, "zu helfen" und "die Arbeit am Boden" zu erledigen. "Wir unterstützen völlig den französischen Lufteinsatz", sagte Moussa Ag Assarid im nordmalischen Tinzawatane, wo die MNLA in den vergangenen Tagen beraten hatte.

