Cottbus (SID) - Fußball-Zweitligist Energie Cottbus hat Mittelfeldspieler André Fomitschow vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bis zum Saisonende ausgeliehen. Zudem sicherte sich der Tabellenvierte der 2. Liga eine Kaufoption für den 22 Jahre alten gebürtigen Dresdner, der für die Rheinländer bisher einmal in der höchsten Spielklasse zum Einsatz kam.

Dagegen stehen die Zeichen beim tschechischen Stürmer Martin Fenin auf Abschied. Der 25-Jährige reiste nicht mit ins Trainingslager ins türkische Side und wird mit Slavia Prag in Verbindung gebracht. Fenin war am 15. Oktober 2011 nach einem Sturz aus einem Hotelfenster mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Anschließend hatte er bekannt gegeben, an Depressionsschüben zu leiden. In dieser Saison kam er bisher nur zu drei Kurzeinsätzen.