Frankfurt/Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in mündlicher Verhandlung die Sperre für Jermaine Jones vom Bundesligisten FC Schalke 04 von vier auf drei Meisterschaftsspiele reduziert. Damit folgte das Gremium dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses und änderte das Einzelrichter-Urteil vom 12. Dezember 2012.

Jermaine Jones war im Spiel am 8. Dezember beim VfB Stuttgart in der 73. Minute nach einem Foul an Ibrahima Traoré von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) des Feldes verwiesen worden. Jones dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.